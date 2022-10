France : De nouveaux témoignages accablent Ary Abittan

L’hebdomadaire affirme en effet que lors d’une confrontation de cinq heures, le 15 octobre 2022, avec la femme qui a porté plainte contre lui, deux autres témoignages ont été versés au dossier sans toutefois qu’ils ne débouchent sur un dépôt de plainte. Elles émanent de deux personnes différentes, dont l’une est une actrice. Les faits se seraient déroulés lors d’un tournage. Alors qu’elle se déshabillait derrière un paravent, Ary Abittan aurait touché cette comédienne «partout»: «On aurait dit qu’il avait mille mains. Il m’a touché les seins évidemment, les bras, j’avais l’effet d’un mille-pattes sur moi». Le Français aurait été repoussé avant de traiter cette femme de «connasse». Le second témoignage remonte à 2017. Il fait état d’une femme qu’Abittan aurait embrassée sur la bouche sans son consentement, après un anniversaire: «En même temps, il a mis sa main dans mon pantalon. Je me suis écartée de lui et je lui ai dit que cela allait trop vite pour moi, que ce n’était pas ce que je voulais». L’acteur se serait alors justifié en disant qu’il avait des «troubles obsessionnels compulsifs» et que sa vie était «compliquée». S’il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, la star de la trilogie «Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?» pourrait écoper de quinze ans de prison.