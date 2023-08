De nouvelles accusations contre la chanteuse américaine Lizzo

L’homme de loi Ron Zambrano a évoqué des accusations venant d’au moins six personnes ayant pris part à une tournée de Lizzo ou ayant travaillé pour son émission «Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls», proposé sur Prime Video. D’après lui, ces gens parlent d’«un environnement de travail rempli de connotations à caractère sexuel» et assurent ne pas avoir toujours reçu leur salaire.