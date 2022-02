Football : De nouvelles accusations contre Mason Greenwood

Le jeune joueur de Manchester United ne sort pas de la tourmente. Arrêté cette semaine pour viol présumé sur sa compagne, il est également visé par des accusations de menaces de mort.

L’attaquant de Manchester United Mason Greenwood, arrêté par la police pour viol, est visé par de nouvelles accusations d’agression sexuelle et de menaces de mort, ont rapporté les médias britanniques mardi. La police du Grand Manchester (nord de l’Angleterre) a annoncé que l’homme âgé d’une vingtaine d’années arrêté dimanche pour viol et dont elle n’a pas divulgué l’identité, «a depuis été arrêté en outre pour suspicion d’agression sexuelle et de menaces de mort».

Images publiées sur les réseaux

Les enquêteurs ont obtenu une prolongation de la garde à vue du jeune joueur âgé de 20 ans. Greenwood a été arrêté et placé en garde à vue dimanche après-midi pour des chefs de viol et agression. L’enquête de police a été ouverte après la publication sur les réseaux sociaux d’images et de vidéos montrant une jeune femme le visage en sang et des contusions sur son corps, avec la mention «à tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement».