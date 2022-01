Série : De nouvelles adaptations de «Dix pour cent» en préparation

La série diffusée sur France 2 intéresse toujours plus de producteurs internationaux, notamment en Corée du Sud et en Pologne.

Le monde entier aime «Dix pour cent», qui a été récompensée aux International Emmy Awards 2021. Déjà adapté au Québec, en Inde et en Turquie, la série française aura bientôt droit à une version britannique et à une italienne et la liste de pays intéressés ne cesse de s’allonger.