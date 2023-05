Secte au Kenya: De nouvelles autopsies confirment des cas d’assassinats

Pour «rencontrer Jésus»

«Des os cassés dans le cou»

Sur un autre enfant, «nous pouvions clairement voir des marques de quelqu’un qui a été étranglé et des os cassés dans le cou» et «nous sommes certains qu’il a été étranglé», a-t-il ajouté. Deux adultes sont par ailleurs morts d’«étouffement» après avoir visiblement eu le nez et la bouche couverts pour empêcher qu’ils respirent, a-t-il poursuivi.

Parmi les 40 corps autopsiés lundi et mardi figurent 16 adultes, 18 enfants et six dépouilles dont les médecins n’ont pu déterminer l’âge en raison de leur état de décomposition avancé. Un total de 109 personnes, dont une majorité d’enfants, a été découvert jusqu’ici dans la forêt de Shakahola, et les recherches d’autres fosses communes se poursuivent.