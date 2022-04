Deux nouvelles pistes cyclables sur un axe du centre, aux Eaux-Vives, à Genève

Genève : De nouvelles bandes cyclables sur un axe du centre

A la rentrée, deux voies réservées aux vélos seront peintes sur l’avenue Pictet-de-Rochemont, aux Eaux-Vives.

L’avenue Pictet-de-Rochemont sera équipée de deux bandes cyclables, une dans chaque sens, et ne comportera plus que quatre voies dédiées à la circulation motorisée.

Dès la rentrée d’août, des bandes cyclables seront peintes sur un axe très fréquenté du centre-ville. Elles prendront place sur l’avenue Pictet-de-Rochemont et la rue Versonnex, entre la gare des Eaux-Vives et la rue de la Scie, à la montée comme à la descente, rapporte la «Tribune de Genève». Cette artère comporte actuellement cinq voies dédiées à la circulation automobile. A l’avenir, il n’en restera plus que quatre, deux dans chaque sens. Seul changement notable pour les voitures: elles ne pourront tourner à gauche dans la rue des Eaux-Vives lorsqu’elles arriveront du pont du Mont-Blanc. Le TCS juge plutôt favorablement ce projet conjoint de la Ville et du Canton, alors que les milieux cyclistes aurait préféré des espaces surélevés et protégés, plutôt que simplement délimités par des marquages au sol.