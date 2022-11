Google : De nouvelles fonctionnalités dans Search et Maps

Dans un souci constant d’amélioration de ses produits appréciés du public, Google ajoute de nouveaux outils à sa recherche et à ses cartes.

Google continue à améliorer ses services. Getty Images via AFP

Poussant un cran plus avant les résultats dans ses recherches, Google Search permet maintenant de trouver ses plats préférés dans le restaurant le plus proche. Il suffit, par exemple, de rechercher «lasagnes» pour trouver la liste des restaurants alentour qui proposent ce plat au menu. De plus, le prix et les ingrédients pourront s’afficher. Une fonction utile qui se base sur la géolocalisation de Google pour s’offrir certains plats si on ne sait pas où se rendre. De plus, la fonction Lens intégrée permettra de prendre un cliché et d’y ajouter les mots «près de chez moi».

Le Live View en temps réel pour trouver ce qu’il faut à proximité. Google

Davantage d’immersion avec Live View

Le géant de Mountain View, qui ambitionne de proposer ses services dans 1000 langues, apporte également son lot de nouveautés à Google Maps grâce à l’intégration de la recherche visuelle Live View. Elle couvrira pour commencer les villes de Los Angeles, Londres, New York, Paris et Tokyo. Les touristes pourront tout simplement pointer leur téléphone et presser l’icône de l’appareil photo dans la barre de recherche pour voir les magasins, cafés, banques et distributeurs automatiques à proximité. Des indications et flèches alimentées par la réalité augmentée indiqueront à quelle distance ils se trouvent de ces lieux.

En plus de cela, une nouvelle fonctionnalité permettra aux propriétaires de véhicules électriques de trouver facilement une station de recharge pour leur véhicule. Enfin, Google pense aux personnes touchées par un handicap, puisqu’une fonction «lieux accessibles» à l’échelle mondiale est disponible, permettant de savoir si un endroit est bien accessible en fauteuil roulant et s’il dispose de siège, toilettes et d’un parking facile d’accès.

