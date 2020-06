Violences à Dijon

De nouvelles fouilles conduisent à huit interpellations

La police continue de traquer les protagonistes des émeutes qui ont eu lieu aux Grésilles. Un pistolet, des cartouches et un couteau ont notamment été saisis.

L'opération, la troisième en moins d'une semaine dans le quartier sensible des Grésilles, a notamment permis de saisir une réplique factice d'arme semi-automatique et une autre de pistolet mitrailleur, ainsi qu'un pistolet d'ordonnance, des cartouches, un couteau, a indiqué le procureur de la République, Eric Mathais, dans un communiqué.

Comme la dernière fouille, qui avait mené lundi matin à neuf interpellations , cette nouvelle action s'inscrit dans le cadre du «plan local d'actions judiciaires contre armes et stupéfiants» (Placsa), un travail de fond qui a été accéléré à la suite des récentes violences urbaines, a précisé le procureur.

25 cocktails molotov

L'opération de lundi matin avait permis de saisir trois carabines démontées et des sacs contenant entre 2 et 3 kilogrammes de cartouches. Ont également été découverts des tubes servant de lanceurs à tirs de mortiers. De faibles quantités de cannabis, de cocaïne et d'héroïne ont aussi été saisies, ainsi qu'une somme totale de 3150 euros.