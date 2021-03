Asie : De nouvelles manifestations secouent la Birmanie

Le rapporteur spécial des Nations Unies recommande au Conseil de sécurité, qui se réunit vendredi à huis clos pour discuter de la situation en Birmanie, de lui «imposer un embargo mondial sur les armes».

Des manifestations pour réclamer le rétablissement de la démocratie ont de nouveau eu lieu en Birmanie jeudi, au lendemain de la plus sanglante répression depuis la prise du pouvoir le 1er février par les militaires, auxquels le Rapporteur spécial de l’ONU a appelé à imposer «un embargo mondial» sur les livraisons d’armes.

Dans un rapport rendu public jeudi, Thomas Andrews, un expert indépendant mandaté par l’ONU, souligne que «même si l’avenir de la Birmanie est déterminé par son peuple, la communauté internationale doit agir de manière urgente et décisive pour le soutenir».

Le rapporteur spécial des Nations Unies recommande en conséquence au Conseil de sécurité, qui se réunit vendredi à huis clos pour discuter de la situation dans ce pays, de lui «imposer un embargo mondial sur les armes», comme le font déjà, selon lui, les Européens et le Canada, appelant en outre à «des sanctions économiques ciblées» contre les généraux birmans.

L’armée doit cesser d’«assassiner et (d’) emprisonner les manifestants», a quant à elle exhorté Michelle Bachelet, la Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, «consternée par les attaques documentées contre le personnel médical d’urgence et les ambulances qui tentent de prodiguer des soins aux personnes blessées».

«Nous sommes unis!»

Malgré la crainte des représailles, plusieurs manifestations ont eu lieu jeudi, notamment à Rangoun, la capitale économique. «Nous sommes unis!», ont scandé des contestataires derrière des barricades faites de vieux pneus, de briques, de sacs de sable et de fil de fer barbelé.

Non loin de là, des commerçants se dépêchaient d’écouler leurs marchandises. «C’est dangereux de rester ici. La police et l’armée tirent aussi dans les rues. Il vaut mieux rentrer à la maison et revenir le soir», a raconté un vendeur ambulant. Certains rassemblements ont été dispersés avec du gaz lacrymogène, d’après un média.