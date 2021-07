Bélarus : De nouvelles perquisitions visent des médias régionaux

Après jeudi, la répression envers les médias se poursuivait vendredi en Biélorussie. Des dizaines de journalistes sont déjà emprisonnés dans le pays.

Les autorités du Bélarus ont effectué une série d’arrestations et de perquisitions visant la presse indépendante et d’opposition. C'est une nouvelle étape dans la brutale répression du mouvement de contestation qui a secoué ce pays en 2020. (Jeudi 8 juillet 2021)

Les autorités du Bélarus ont mené vendredi de nouvelles perquisitions contre des médias régionaux après celles de la veille contre des journaux indépendants et d’opposition, signe d’une poursuite de la répression contre toute contestation. Les fouilles ont visé au moins sept rédactions de journaux régionaux, les domiciles de rédacteurs en chef et de journalistes indépendants, selon des informations publiées par ces médias sur Telegram ou sur les réseaux sociaux.

Il s’agit notamment de la chaîne Virtoualny Brest et son rédacteur en chef Andreï Koukhartcika, du journal Gantsvitski Tchac, du site Pervyi Region et de son rédacteur en chef Pavel Daïlida, du site Infoprogoulka, de la correspondante Anastassia Zianko du populaire onliner.by, ainsi que des journalistes indépendants Tatiana Smotkina et Maxime Khlebtsa.