Russie: De nouvelles poursuites pénales engagées contre Navalny

«Il a dit aux gardiens qu’il ne le ferait pas»

«Une nouvelle affaire pénale a été lancée contre Alexeï Navalny», a indiqué Kira Iarmych sur Twitter, expliquant que l’opposant , qui purge une peine de neuf ans de prison , risque cinq ans supplémentaires «pour désorganisation des activités de l’institution pénitentiaire». Selon Kira Iarmych et l’avocat Vadim Kobzev qui a aussi relaté l’incident, les gardiens de la prison où est enfermé Alexeï Navalny ont placé, dans sa cellule, lors de son absence, un autre détenu qui souffre de «problèmes d’hygiène».

Or, d’après les lois tacites du système carcéral russe, largement suivies par les détenus et bien connues des gardiens eux-mêmes, Alexeï Navalny aurait dû dans cette situation employer la force pour faire sortir cet autre détenu de sa cellule, ce que l’opposant a refusé de faire. «Il a dit aux gardiens qu’il ne le ferait pas, parce que ce condamné n’était pas à blâmer et que l’administration l’utilisait comme un outil» pour pousser l’opposant à la faute, a expliqué Kira Iarmych.