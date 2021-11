France : Les nouvelles recherches d’Estelle Mouzin n’ont rien donné

La nouvelle campagne de fouilles pour retrouver Estelle Mouzin, victime du tueur en série français Michel Fourniret, s’est achevée jeudi. Sans succès.

La nouvelle campagne de fouilles menée depuis lundi à Issancourt-et-Rumel (Ardennes) a été suspendue jeudi soir sans avoir permis de retrouver le corps d’ Estelle Mouzin , victime présumée de Michel Fourniret en 2003, a-t-on appris auprès des avocats. «C’est terminé, on remballe tout», a déclaré à l’AFP Me Richard Delgenes, l’avocat de Monique Olivier , l’ex-femme du tueur, après avoir quitté le secteur jeudi soir.

«On est tous convaincus que c’est là»

Me Corinne Herrmann, l’avocate de la famille de la fillette, avait indiqué un peu plus tôt à l’AFP que cette quatrième journée de fouilles n’avait pas permis de retrouver le corps d’Estelle, sans donner plus de détails. «On est tous convaincus que c’est là», a-t-elle toutefois souligné. «C’est cohérent d’être ici, c’est important de mettre les moyens.»