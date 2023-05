Portugal: De nouvelles recherches en cours dans l’affaire Maddie

La justice allemande n’a pas donné plus de détails sur la nature et la localisation des recherches en cours dans cette affaire qui constitue l’une des grandes énigmes criminelles des dernières années. La police portugaise avait annoncé lundi soir que de nouvelles fouilles seraient menées «dans les prochains jours, à la demande des autorités allemandes».

Près d’un barrage

Le parquet de Brunswick mène depuis lors ses propres investigations en lien avec les autorités portugaises et allemandes. Christian B. purge actuellement en Allemagne une peine de prison pour le viol d’une Américaine de 72 ans commis en 2005, au Portugal. Il a par ailleurs été inculpé en Allemagne pour cinq autres crimes et délits sexuels commis entre 2000 et 2017, toujours au Portugal.