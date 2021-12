Dès avril 2022 : De nouvelles règles en vigueur pour les vélos électriques rapides

La Confédération veut renforcer la sécurité du trafic et cible les vélos qui peuvent aller jusqu’à 45km/h. Dorénavant, les lumières seront allumées, de nuit comme de jour.

Les autorités veulent rendre les e-bikes plus visibles et leurs conducteurs plus conscients de leur vitesse.

De plus, les vélos électriques les plus rapides, ceux qui peuvent aller jusqu’à 45km/h, seront concernés par une nouvelle règle spécifique à eux seuls: ils devront être équipés d’un compteur de vitesse, «afin que les limitations soient respectées, notamment dans les zones 20 et 30», dit le Conseil fédéral. Là, l’entrée en vigueur pour les nouveaux vélos vendus est prévue pour le 1er avril 2024. À noter que ceux qui sont déjà en circulation et qui ne disposent pas d’un compteur de vitesse devront être mis aux normes d’ici au 1er avril 2027.