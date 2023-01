Réalité virtuelle : De nouvelles révélations sur le casque VR d’Apple

Le futur dispositif de réalité mixte de la firme à la pomme devrait s’appeler Apple Reality Pro et disposer de capteurs pour le suivi des yeux et des mains.

Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, a de nouveau livré une nouvelle série d’informations concernant les caractéristiques techniques de l’attendu futur casque de réalités virtuelle et augmentée d’Apple. L’appareil, qui devrait s’appeler Reality Pro et être dévoilé dès ce printemps , pourra être utilisé sans contrôleurs, contrairement au Quest Pro de Meta (maison mère de Facebook) ou le prochain PlayStation VR2 de Sony. En effet, le produit, qui a nécessité sept années de développement, intégrera un système comprenant «plusieurs» caméras externes pour le suivi des mains, selon ses sources. Une technologie de suivi en temps réel des yeux serait aussi de la partie pour déterminer de quel côté l’utilisateur regarde. Selon le spécialiste, il suffirait de regarder un élément affiché à l’écran pour le sélectionner, puis de pincer les doigts pour l’activer.

Le casque devrait aussi permettre de passer facilement de la réalité virtuelle à la réalité augmentée en actionnant un bouton. Permettant la collaboration entre utilisateurs, l’appareil serait capable, lors d’appels FaceTime, d’afficher «de manière réaliste le visage et le corps complet d’un utilisateur en réalité virtuelle». Il se différencierait ainsi des concurrents, en particulier de Meta et ses avatars à l’aspect cartoon. Mark Gurman parle aussi de la possibilité de servir d’écran externe pour un Mac et de reproduire une interface semblable au système iOS pour iPhone. Sa batterie, dont la taille devrait correspondre à deux iPhone 14 Pro Max empilés l’un sur l’autre, devrait offrir deux heures d’autonomie. Elle serait externe et reliée par un câble afin d’alléger le dispositif.