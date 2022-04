Guerre en Ukraine : De nouvelles sanctions occidentales en vue contre Moscou

Les États-Unis et l’Union européenne se préparent à annoncer cette semaine de nouvelles sanctions contre la Russie, accusée de «crimes de guerre» en Ukraine.

Après l’onde de choc provoquée par les découvertes faites à Boutcha, l’Union européenne et Washington ont intensifié leur pression économique et diplomatique sur Moscou, déjà visé par un épais mille-feuille de sanctions décidées à travers le monde. Et les États-Unis prévoient d’en adopter de nouvelles mercredi, en coordination avec l’Union européenne et le G7, visant notamment à interdire «tout nouvel investissement» en Russie, selon une source proche du dossier.