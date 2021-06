Canada : De nouvelles tombes découvertes près d’un ancien pensionnat

182 nouvelles tombes anonymes ont été découvertes près d’un ancien pensionnat pour autochtones, après les 751 découvertes la semaine passée au Canada.

Quelque 150’000 enfants amérindiens, métis et inuits, enrôlés de force jusque dans les années 1990 dans 139 de ces pensionnats à travers le pays, ont été coupés de leurs familles, de leur langue et de leur culture.

C’est une litanie macabre qui n’en finit plus de raviver les blessures au Canada: 182 nouvelles tombes anonymes ont été découvertes près d’un ancien pensionnat pour autochtones, a-t-on appris mercredi, faisant grimper à plus d’un millier le total de ces sépultures anonymes retrouvées.

Et la semaine dernière, 751 tombes anonymes étaient détectées à Marieval, en Saskatchewan (ouest), avant l’annonce par la communauté autochtone de Lower Kootenay de la découverte de ces 182 tombes près de l’ancien pensionnat St Eugene à Cranbrook, en Colombie-Britannique, province la plus à l’ouest du Canada.

La communauté indique dans son communiqué avoir mené des recherches en 2020 et localisé ces tombes à l’aide de géo-radars, près de cet ancien établissement géré entre 1912 et les années 1970 par l’Église catholique, au nom de l’État canadien. «Certains des restes ont été enterrés dans des tombes à environ 3 à 4 pieds de profondeur», soit 90 à 120 centimètres, a précisé la communauté autochtone Lower Kootenay, de la Première nation Ktunaxa.

Appels au pape

«Les découvertes horribles» de tombes anonymes d’enfants ont conduit les Canadiens à «réfléchir aux injustices historiques et continues auxquelles les peuples autochtones ont été confrontés», a réagi Justin Trudeau, lors d’un point presse.

«Nous voulons profiter de l’occasion pour l’inviter (le pape) à nouveau», a aussi déclaré Perry Bellegarde, chef de l’Assemblée des Premières nations, en ajoutant espérer «qu’à un moment donné, les mots appropriés viendront». «La destruction des lieux de culte n’est pas acceptable et doit cesser», a par ailleurs dénoncé Justin Trudeau, après deux nouveaux incendies d’églises, en Alberta et en Nouvelle-Écosse.

Enquêtes ouvertes

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a indiqué que des enquêtes ont été ouvertes après l’incendie de l’église de Morinville, au nord d’Edmonton (Alberta, ouest), et celui de l’église de Sainte-Kateri-Tekakwitha, sur le territoire de la Première nation Sipekne’katik, près de Halifax (Nouvelle-Écosse, est), pour déterminer s’il s’agit d’incendies criminels.

Un porte-parole de la GRC, Sheldon Robb, a indiqué à l’AFP l’ouverture d’une «enquête» à la suite du feu qui a détruit l’église de Morinville, qu’il a jugé «suspect». Un autre représentant de la GRC en Nouvelle-Écosse a donné un commentaire similaire concernant l’incendie de l’église de Sainte-Kateri-Tekakwitha. Cinq autres églises ont récemment été incendiées sur des territoires ancestraux autochtones en Colombie-Britannique, et une autre en Alberta.

«Torts historiques»

«À ce jour, l’Église catholique dit qu’elle n’a pu recueillir que 34’650 dollars» (25’857 francs), précise la Fédération dans un communiqué. «Il est honteux que les Catholiques amassent des millions de dollars pour construire plusieurs cathédrales et ne lèvent que 34’650 dollars, ou 30 centimes par survivant», a-t-elle fustigé. Quelque 150’000 enfants amérindiens, métis et inuits, enrôlés de force jusque dans les années 1990 dans 139 de ces pensionnats à travers le pays, ont été coupés de leurs familles, de leur langue et de leur culture.