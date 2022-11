Iran : De nouvelles violences meurtrières émaillent la journée

«Mort au dictateur»

Jeudi, les forces de sécurité ont tué deux manifestants à Boukan et à Sanandaj, dans des régions peuplées de Kurdes. À Sanandaj, des habitants en deuil rendaient hommage à «quatre victimes de la résistance populaire», 40 jours après leur mort comme le veut la tradition, a rapporté l’ONG de défense des Kurdes d’Iran Hengaw, basée en Norvège.

Un membre des forces de sécurité a aussi été tué à Sanandaj, où des habitants ont afflué dans les rues alors que résonnaient des tirs, selon une vidéo publiée par Hengaw et vérifiée par l’AFP. «Mort au dictateur», criaient les manifestants selon une vidéo mise en ligne, en défilant dans une rue où étaient allumés des feux, dans le hurlement des klaxons, criant leur colère contre le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Attaque sur un marché

Sans qu’un lien puisse être établi avec ce mouvement, deux attaques à l’arme automatique menées par des assaillants à moto, qui n’ont pas été revendiquées, ont fait dix morts mercredi dans deux villes d’Iran. A Izeh, dans la province du Khouzistan (sud-ouest), sept personnes, dont une femme et deux enfants de 9 et 13 ans, ont été tuées par des «terroristes» qui ont ouvert le feu sur des manifestants et des forces de l’ordre, selon des responsables.