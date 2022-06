Tennis: De nuit, Rafael Nadal rappelle qui est le patron

Premier jeu: 12 minutes

Peu avant 21 heures, mardi, alors que la lumière déclinait sur le court Philippe-Chatrier et que seule la rangée la plus haut placée était illuminée, le tout premier jeu du 59e duel entre ces deux légendes vivantes a été long de douze minutes. À ce moment-là, c’est tout une arène qui savait dans quoi elle s’embarquait.

Survolté, Nadal avait une folle envie d’éviter le round d’observation et choper Djokovic par le col. Il a pris d’entrée son service, sauvé deux balles de débreak à 3-1 et réalisé le double break pour s’offrir le premier set. Comme en 2020, lors de sa défaite en finale, ou l’année dernière lors sa victoire en demie, le Serbe, pas du tout protégé par sa première balle de service, a très mal commencé (6-2).

Djokovic dans la nuit

C’est à ce moment-là qu’est arrivée la deuxième vie de ce blockbuster. Alors qu’il faisait face à une balle de break contre lui, Nadal s’est quelque peu débarrassé de la balle sur une amortie qui est venue mourir dans le filet. Après 1 h 22 de jeu, Djokovic est alors enfin entré dans cette demi-finale et a rattrapé son double break de retard, porté par un coup droit retrouvé et qui faisait enfin mal. Une fois la nuit complètement tombée, le Serbe est passé de 0-3 à 4-3 pour ensuite égaliser à un set partout (6-2 4-6). On avait un match.

Djokovic et le filet

Après trois échecs, Djokovic a enfin tenu sa première mise en jeu au début de la 4e manche. Frustré de voir l’un de ses coups droits ralentit par la bande du filet dans le deuxième jeu, il a déversé sa colère sur ce maudit filet, avec qui il a souvent manqué de chance en début de nuit. Une poignée de points plus tard, il a réalisé le break avant de le confirmer. À 5-3, le No 1 mondial pensait envoyer tout le monde dans un cinquième set de tous les possibles. Mais Nadal n’a rien lâché…

Sur sa première balle de set, Djokovic a envoyé son revers croisé dans le filet. Sur la seconde, Nadal a dégainé un passing de revers spectaculaire. Un point plus tard, sur une balle de débreak, le Majorquin n’a rien pu faire sur une amortie divine du Serbe. Mais sur sa deuxième occasion, son coup droit décroisé est resté dans le court et «Rafa» a ainsi égalisé à cinq jeux partout devant des spectateurs soit emmitouflés dans des plaids, soit debout à chanter et à hurler. Il n’y avait plus d’entre deux.