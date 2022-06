Paléo Festival: de petit à géant en 45 éditions 

9000 campeurs sont attendus en 2022. L’accès au camping est gratuit, mais réservé aux détenteurs de billets ou d’abonnements. Seule condition: avoir plus de 16 ans.

En 1976, ce sont 1800 personnes qui ont participé au First Folk Festival. Neuf concerts avaient été proposés sur trois jours dans la salle communale de Nyon (VD). En 2022, ce ne sont pas moins de 230’000 festivaliers qui sont attendus sur la plaine de l’Asse. Désormais organisé avec un budget qui avoisine les 27 millions de francs, le Paléo est présenté par Daniel Rossellat, directeur et cofondateur, comme «une ville éphémère» de 50’000 habitants par jour. Difficile de lui donner tort. La 45e édition, du 19 au 24 juillet, vibrera au rythme de 250 concerts et spectacles à apprécier devant 7 scènes. Pas moins de 4900 bénévoles participeront à l’open air, qui se tiendra sur 84 hectares, soit 115 terrains de foot.