De plates excuses sous la pression des internautes

j'observe 03.05.2020 à 18:36

Une clope et c'est un déchaînement! Bon... ok... et tous utilisent un smartphone? Le rayonnement toute la journée ne vous dérange pas?! Normal, invisible, inodore donc n'existe pas! Et si chacun s'occupait un peu plus de ces fesses, que celles des autres?? Sa bois de l'alcool a gogo, fume des bédo, prend de la coke, abuse de soda, des anges qui se préoccupe d'autrui. Étonnant non?😂😆👍