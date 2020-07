Mobilité

De plus en plus de bouchons sur les routes suisses

Le bilan 2019 de l’Office fédéral des routes est sans appel: les Suisses avalent les kilomètres et se farcissent des heures de bouchons.

Les causes des bouchons n'ont guère varié avec au premier rang les surcharges de trafic, suivies par les accidents et les chantiers. Les automobilistes ont surtout dû ronger leur frein sur l'A1 et l’A2 dans les régions de Zurich, Winterthour, Berne, ou en région lémanique d'une part, vers Bâle, Lucerne et le Sottoceneri d'autre part.