Suisse romande : De plus en plus de demandes de changement de sexe depuis janvier

Depuis le 1er janvier, la procédure de changement de sexe est simplifiée en Suisse. La baisse des coûts et des «tracasseries administratives» semble motiver les inscriptions.

Depuis le 1er janvier, la procédure pour changer de sexe est simplifiée en Suisse. Désormais, toute personne de plus de 16 ans qui souhaite changer de genre en Suisse n’aura plus à prouver qu’elle a ou qu’elle va changer de sexe d’un point de vue chirurgical. Grâce à une procédure simple et rapide, il suffit de déclarer sa conviction intime et de payer 75 francs.