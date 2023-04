De plus en plus de Genevois ont besoin d’aide alimentaire

D’un côté, l’argent irrigue comme jamais les finances publiques genevoises. Aux comptes 2022, le Canton a enregistré un excédent record de 1,3 milliard de francs. De l’autre, de plus en plus de résidents peinent à se nourrir. Ainsi, comme le rapporte «Le Courrier», en 2022, Partage a distribué 3,5 millions de repas à 14’000 bénéficiaires – soit 2000 de plus que l’année précédente. La fondation explique cette hausse par l’augmentation du coût de la vie. Le directeur de Partage, qui redistribue les invendus des commerces, explique que dans le même temps, l’aide alimentaire est fragilisée: les stocks étant gérés de manière de plus en plus précise par les magasins, les invendus diminuent.