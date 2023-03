De plus en plus de jeunes de 15 ans ont déjà testé l’e-cigarette

L’étude HBSC

L’étude internationale Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) est réalisée tous les quatre ans «sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé». Elle s’intéresse à «la santé et aux comportements de santé des jeunes adolescents». En Suisse, l’étude est conduite par Addiction Suisse, sous mandat de l’Office fédéral de la santé publique. «L’enquête est basée sur un questionnaire papier standardisé autoadministré, qui a été rempli en classe entre mars et juin 2022. La participation était volontaire (sur consentement des parents) et les réponses strictement confidentielles», précise Addition Suisse. Pour l’édition 2022, 636 classes ont participé, soit 9345 élèves de 11 à 15 ans (taux de participation: 74,2%).