traite d’êtres humains : De plus en plus de jeunes Françaises sont victimes de proxénétisme

Une étude du ministère de l’Intérieur révèle vendredi, que les cas recensés de mineures ou jeunes adultes exploitées sexuellement en France ont presque triplé entre 2016 et 2019.

Selon ce rapport, les infractions liées à la traite et à l’exploitation d’êtres humains enregistrées ont augmenté de 31% entre 2016 et 2019, soit avant la crise sanitaire. Le proxénétisme représente plus de la moitié des procédures ouvertes. En 2019, 933 procédures pour traite ou exploitation d’êtres humains ont été ouvertes par les services de police et de gendarmerie, contre 710 en 2016.