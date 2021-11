Education à Genève : De plus en plus de jeunes obtiennent un diplôme

Près de neuf jeunes Genevois sur dix de moins de 25 ans possèdent une certification du secondaire II. Le canton a rattrapé son retard en la matière.

Le pourcentage de jeunes de moins de 25 ans titulaires d’une certification du degré secondaire II est en progression à Genève. En 2019, il s’élevait à 89,3%. Le canton s’approche ainsi de la moyenne nationale et intègre le trio de tête de ses homologues romands. Il s’agit d’une nette évolution: en 2015, Genève affichait le taux le plus bas de Suisse, avec 83,4%.

Le Département de l’instruction publique (DIP), qui a communiqué ce mardi cette information issue d’une enquête de l’office fédéral de la statistique, juge que ces résultats sont le fruit de sa politique de soutien et de lutte contre le décrochage scolaire. Il cite notamment CAP Formations, un dispositif créé en 2013 s’adressant aux 15-25 ans en rupture de formation et dépourvus de titre du secondaire II. «Sur dix jeunes sans certification à bénéficier de ce dispositif, sept retrouvent une formation. Deux ans plus tard, sur dix jeunes réintégrés, huit suivent toujours la formation qu’ils ont reprise», expose le DIP.