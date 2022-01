Crise migratoire : De plus en plus de mineurs non accompagnés demandent l’asile en Suisse

En 2020, plus de 500 demandes d’asile concernaient des mineurs non accompagnés. «Un nombre qui sera nettement plus élevé» dans les prochains mois, prévient Daniel Bach, chef du service d’information du Secrétariat d’État aux migrations.

Les mineurs non accompagnés viennent en majorité d’Afghanistan (image d’illustration). Getty Images via AFP

En 2020, la Suisse enregistrait un peu plus de 500 demandes d’asile de mineurs non accompagnés. Et Daniel Bach, chef du service d’information du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), a révélé à la radio SRF que «les tendances qui se dessinent montrent que leur nombre sera nettement plus élevé dans les prochains mois». Selon Manuel Haas, du département asile et réfugiés du canton de Berne, il s’agit en majorité de jeunes en provenance d’Afghanistan.

Face à cet afflux, certains cantons prennent déjà des mesures comme l’expliquent nos confrères alémaniques. Dans le canton de Berne, un nouveau centre pour ces mineurs non accompagnés ouvrira prochainement ses portes. Le canton de Zurich va procéder à des ajustements pour proposer un soutien psychique aux jeunes. «Nous remarquons que ces jeunes sont souvent très stressés quand ils arrivent», explique Alan Sangines, un conseiller professionnel et représentant de l’enfant.

Hausse des demandes d’asile attendue en 2022 Fin décembre 2021, Mario Gattiker, ancien chef du SEM, annonçait que la Suisse aurait enregistré quelque 14’500 demandes d’asile – toutes catégories de populations confondues. Il estimait d’ailleurs que ce chiffre serait encore plus élevé pour 2022, tablant sur 15’000 dossiers, mais que la pandémie et l’instabilité politique dans de nombreux pays – notamment en Afrique – pourraient faire exploser ce chiffre à 25’000. «Cette année déjà, les débarquements en Italie ont augmenté», avait-il constaté.