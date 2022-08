Alpinisme : De plus en plus de morts en Valais et pas à cause de la météo

La police et l’Association des guides de montagne lancent un message de prévention après plusieurs accidents d’alpinistes non encordés.

Les autorités s’inquiètent de la hausse du nombre de décès. Police valaisanne

Le nombre d’alpinistes qui ont perdu la vie cet été en Valais grandit rapidement, constate la police valaisanne. Et la raison n’est pas à chercher du côté des conditions climatiques. «Même si les périodes caniculaires provoquent une fonte accélérée des glaciers et du dégel du permafrost, nous ne sommes pas en mesure d’établir un lien direct avec l’augmentation des accidents», dit-elle.

Ce qui lie plusieurs des accidents, c’est que les alpinistes n’étaient pas encordés. Jeudi encore, la police cantonale informait sur un accident qui s’était produit en dessus de Randa. Un Américain, non encordé, est décédé après une chute. Une semaine plus tôt, un Néerlandais a trouvé la mort aussi, près de Täsch. Fin juillet, en redescendant du Cervin, un Irlandais a connu le même sort.

Vendredi, la police cantonale et l’Association suisse des guides de montagne ont décidé de lancer un message de prévention. «Les alpinistes qui ne maîtrisent pas ces maniements de cordes devraient soit renoncer à certaines courses, soit s’engager sur des itinéraires ne justifiant pas un encordement ou encore se faire guider par un guide de montagne», écrivent-elles dans leur communiqué.