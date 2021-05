France : De plus en plus de Parisiens âgés se font voler chez eux

Dans la capitale française, le nombre de seniors cambriolés par un faux facteur ou un voisin bidon est en plein boom.

Un butin de 200’000 euros

Dans le Val-de-Marne, une enquête de près de quatre mois confiée à la Sûreté territoriale a abouti à la mise en examen vendredi de sept personnes, dont six écrouées et une placée sous contrôle judiciaire, notamment «pour vol sur personne vulnérables en bande organisée», a indiqué samedi le parquet de Créteil.

Les quatre hommes et trois femmes sont soupçonnés de s’être fait passer pour de faux voisins et d’avoir amassé un butin de plus de 200’000 euros depuis l’été dernier en volant bijoux et cartes bancaires à une trentaine de personnes âgées dans plusieurs départements de la région parisienne, a expliqué le parquet.