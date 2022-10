Tendance inquiétante : De plus en plus de personnes disent ne pas avoir d’amis

Les résultats d’une récente étude sont inquiétants. Aux États-Unis, un homme sur sept et une femme sur dix affirment ne pas avoir d’amis. En Suisse aussi, de nombreuses personnes sont concernées.

Près de 40% de la population se sent seul

«Je n’ai pas d’amis», déclare Kim, âgé de 27 ans et habitant à Zurich. Selon lui, c’est son métier qui est en cause: «Je travaille dans l’hôtellerie. Mes horaires de travail sont irréguliers.» Il serait donc difficile pour lui d’entretenir des amitiés. «Mais on s’y habitue et on apprend à faire avec», explique Kim.

Dans son cabinet à Zurich, le psychologue Felix Hof s’occupe régulièrement de personnes se trouvant dans la même situation que Kim: «Beaucoup de mes patients disent d’eux-mêmes qu’ils n’ont pas d’amis.» En principe, les personnes des deux sexes et de toutes les couches sociales sont concernées. Et en ce qui concerne l’âge, il s’agirait surtout de jeunes adultes de 18 à 27 ans et de personnes de plus de 45 ans. Une enquête de l’Office fédéral de la statistique (OFS) – datant de 2017 – le confirme: 38% de la population âgée de 15 ans et plus déclare se sentir seule.

Manque d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Selon le psychologue argovien Thomas Spielmann, la numérisation joue un rôle non négligeable: «Les mimiques, les gestes, les odeurs et les sons font défaut (ndlr: dans le monde virtuel). Les contacts restent superficiels.» Si l’on évolue trop dans le monde numérique, on perd le contact avec les autres, ajoute-t-il. «On ne reconnaît plus les sentiments des autres, mais on se concentre sur les siens. Il y a alors de grands risques de rester sans amis», explique le psychologue.

Dans les sociétés occidentales, le degré de cohésion sociale diminue, constate la sociologue Katja Jost. Photo: Getty Images

Son confrère zurichois Felix Hof est du même avis: «On peut certes entretenir intensivement des relations fictives sur les réseaux sociaux, mais elles ne pourront jamais remplacer les relations interpersonnelles dans la vie réelle.» La solitude pourrait également être favorisée par un manque d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, dans le contexte de la société de performance actuelle. «Celui ou celle qui ne se concentre plus que sur le travail ne remarque souvent même pas comment il ou elle perd peu à peu son environnement social – jusqu’à la douloureuse prise de conscience que l’on n’a personne à aller voir le week-end.»

La pandémie aurait par ailleurs renforcé le problème de la solitude: «Les jeunes en particulier n’ont pu s’exercer que de manière très limitée aux relations, à cause de la scolarisation à domicile. Ils ne savent désormais pas comment aborder d’autres personnes.» Pour la sociologue Katja Rost, les changements dans la société moderne jouent également un rôle prépondérant: «C’est une tendance dans les sociétés occidentales: le capital social, c’est-à-dire le degré de cohésion communautaire, diminue.» L’une des raisons résiderait dans l’urbanisation: «De nombreuses personnes s’installent en ville. Là-bas, il est plus difficile de nouer des contacts en raison de l’anonymat.»

L’absence d’amis est néfaste pour la psyché

Selon Felix Hof, l’être humain est un être très social, qui a besoin de relations interpersonnelles. «Dans notre enfance, nous sommes focalisés sur nos parents: ils nous apportent un soutien, une orientation et nous fournissent de la nourriture, de la chaleur et de l’affection. Plus tard, ce sont les amitiés qui nous transmettent des sentiments de confirmation, d’estime et d’amour», explique-t-il. Ne pas éprouver ces sentiments serait préjudiciable pour la psyché et conduirait à la tristesse, au désespoir ou à la dépression. Selon le psychologue Thomas Spielmann, le contact social est essentiel, mais le nombre réel d’amis est propre à chacun. «Les valeurs empiriques montrent que deux à trois relations stables suffisent déjà pour ne pas se sentir seul», explique Thomas Spielmann.

Le problème de la solitude pourrait avoir un impact sur l’économie. Photo: Getty Images

Les experts se montrent inquiets