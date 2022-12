Suisse : De plus en plus de rentes AVS pour enfants versées à l’étranger

L’assurance vieillesse et survivants (AVS) verse aussi des allocations aux retraités suisses parents d’enfants mineurs ou en formation (jusqu’à leur 25e anniversaire). L’année dernière, plus de 23’000 personnes ont perçu une telle rente complémentaire. Cela a coûté plus de 230 millions de francs à l’AVS, ce qui est trois fois plus qu’il y a vingt ans, rapporte le «Tages-Anzeiger».