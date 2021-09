Prévention : De plus en plus de Vaudois cherchent de l’aide pour gérer leurs dettes

Aline Pingoud, assistante sociale au CSP, répond depuis 8 ans à la ligne Parlons Cash. rmf

Plus de 1800 appels, soit entre 9 et 18 par jour, c’est le rythme qu’a connu la ligne téléphonique Parlons cash en 2020. Les demandeurs cherchaient principalement des conseils pour gérer leur propre situation d’endettement, mais environ un sur dix appelait en anticipation d’une situation problématique. La ligne sert depuis 2008 de porte d’entrée à toute une structure cantonale destinée à lutter contre ce fléau. Il y a une forte hausse des sollicitations, qui a touché son paroxysme en 2019, mais le manque de statistiques rend difficile de dire si cette tendance correspond à une hausse des citoyens endettés ou non.

Les répondants, issus du Centre social protestant (CSP) et de Caritas ainsi que du service social de la Ville de Lausanne, ont pour rôle de donner les premiers conseils utiles, avant de rediriger la personne vers la structure adaptée. Si c’est possible, celle-ci mettra alors en place un plan de désendettement. «Le risque c’est que souvent les gens attendent 3 à 5 ans avant de demander notre aide, et l’ampleur du problème est alors déjà importante.» En résultent des conséquences importantes non seulement pour la personne, mais aussi pour la société et pour l’Etat.

D’où le coup de boost mis par le Canton dans sa campagne de prévention. «Plus on demande rapidement de l’aide, moins le problème semblera insurmontable», a rappelé Rebecca Ruiz, conseillère d’Etat en charge de l’action sociale, lors d’une conférence de presse lundi. Elle était accompagnée de Cesla Amarelle, conseillère d’Etat en charge de la formation, puisque la campagne s’adresse assez largement aux jeunes. «Il semble que les jeunes ne sont pas plus endettés que les adultes, a expliqué cette dernière. Mais c’est à cet âge que peuvent se prendre des habitudes à risque.» Ateliers et théâtre-forum sont prévus à l’école et en dehors, notamment sur l’impulsion du Conseil des jeunes.