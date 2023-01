Guerre en Ukraine : De plus en plus de voix pour que du matériel de guerre suisse parte à Kiev

Le Conseil fédéral s’est toujours montré intraitable sur le sujet: non, les pays tels que l’Allemagne ou l’Espagne ne peuvent pas envoyer en Ukraine du matériel de guerre qui avait été acheté à la Suisse, même si ça fait des années que ce matériel a été acquis. Or de plus en plus de politiciens commencent à songer à cette possibilité.