De plus en plus d’enfants ne savent pas nager ou flotter

«Nous sommes préoccupés, il y a de plus en plus d’enfants de 7 à 10 ans qui n’ont jamais nagé», alerte Jennifer Liess, directrice de l’École de natation de Genève (ENG). Celle-ci a constaté que, depuis la pandémie, un nombre croissant de petits est incapable de se débrouiller en milieu aquatique.

Preuve en est le taux d’échec grandissant au Contrôle de sécurité aquatique, que l’ENG fait passer à des enfants envoyés par l’école publique ou par des associations externes. Il consiste à «pouvoir se sauver quand on tombe à l’eau, ne pas couler, appeler à l’aide et rejoindre le bord». «Près de 60% ne passent pas le test, ils n’ont pas les bases les plus simples, relate Alexandre Liess, adjoint de direction. Le professionnel se dit inquiet du phénomène, car «c’est une question de survie.» Et son école voit affluer «des parents paniqués, car leurs enfants doivent absolument avoir ce certificat pour partir en camp de vacances.»