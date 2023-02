De plus en plus d’enfants surveillés avec des smartwatches

Suisse : De plus en plus d’enfants surveillés grâce à des montres connectées

De plus en plus d’enfants portent des smartwatches. Les commerçants confirment une hausse des ventes des modèles avec fonction de suivi.

«Par le passé, il était déjà possible d’installer des trackers GPS séparés et coûteux sur le sac à dos des enfants. Mais aujourd’hui, on enfile simplement et rapidement une smartwatch à l’enfant», explique Beat Schwendimann, responsable du groupe de travail Transformation numérique de l’association faîtière des enseignantes et enseignants suisses (LCH).