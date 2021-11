Ado enlevée: de plus en plus d’incohérences dans le récit de Lisa

Ado enlevée en France : «De plus en plus d’incohérences» dans le récit de Lisa

La jeune joggeuse de 17 ans qui dit avoir été kidnappée par deux hommes dans une camionnette doit être à nouveau entendue ce vendredi. Pour l’heure, aucun élément ne corrobore son récit.

«Il y a de plus en plus d’incohérences»

En résumé, rien ne permet pour l’heure d’établir que Lisa a tout inventé, mais rien n’indique non plus que son récit est vrai. La joggeuse doit donc être une nouvelle fois entendue ce vendredi par les enquêteurs. Cette audition pourrait s’avérer décisive, car elle sera plus poussée et plus longue que la précédente. En parallèle, des gendarmes spécialisés dans l’analyse comportementale cherchent à en savoir plus sur la personnalité de Lisa, décrite par son entourage comme une personne équilibrée, sportive et intégrée, active chez les pompiers volontaires.