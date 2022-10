Genève : De plus en plus sollicité, le Vestiaire social déménage

L’institution qui distribue vêtements et chaussures aux plus pauvres croule sous la demande. Elle a investi de nouveau locaux près des Colis du cœur.

Le Vestiaire social a quitté ses locaux du Grand-Lancy pour s’installer à la rue Blavignac, à la Praille, à côté des Colis du cœur. L’institution cogérée par le Centre social protestant et Caritas donne des vêtements et des chaussures aux personnes en grande précarité. Elle est malheureusement prise d’assaut. Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022, le nombre de distributions effectuées a bondi de 46% par rapport à 2021.

Le Vestiaire social indique qu’une grosse partie de cette hausse s’explique par l’aide apportée aux Ukrainiens, qui ont bénéficié de 1363 dons, soit 22% du total de l’année en cours. Mais la guerre n’explique pas tout. Sans les réfugiés, la fréquentation des lieux a augmenté de 14%. L’institution juge cette réalité «d’autant plus préoccupante» que l’année 2021 avait déjà été marquée par une hausse de 20% par rapport à l’avant-Covid. Elle observe aussi que 40% des distributions concernent des enfants et des adolescents, et qu’après l’Ukraine, la Suisse est la deuxième nationalité la plus représentée chez les bénéficiaires.