Dette américaine: «De quoi avons-nous l’air aux yeux du reste du monde?»

Comment vanter une Amérique conquérante quand on risque la banqueroute? Joe Biden, encombré par une crise politique sur la dette, va malgré tout tenter au Japon de consolider ses alliances internationales face à Pékin. «C’est difficile de «rivaliser avec la Chine» quand on est si occupé à couler son propre navire. De quoi avons-nous l’air aux yeux du reste du monde?", s’est indigné sur Twitter Evan Feigenbaum, expert de l’Asie du centre de réflexions Carnegie Endowment for International Peace et ancien haut fonctionnaire du département d’Etat.