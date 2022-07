Biodiversité : De rares jumeaux girafons Masaï ont vu le jour au Kenya

Avec quinze mois, les girafes ont une des plus longues périodes de gestation parmi les mammifères. Elles mettent bas debout, ce qui signifie que leurs petits, plus gros qu’un homme adulte moyen, tombent d’un peu moins de deux mètres du sol. Cette introduction surprenante à la vie les met sur pied en moins d’une heure. En liberté, les girafes peuvent vivre jusqu’à 25 ans, alors qu’en captivité leur longévité peut s’étirer jusqu’à 35 ans.

Moins de 120’000 girafes vivent à l’état sauvage dans le monde

Le parc iconique de Nairobi, situé à seulement sept kilomètres du cœur de la capitale et ses gratte-ciel, attire de nombreux touristes pour la richesse de sa faune, entre lions, léopards et rhinocéros. Le parc et ses 117 km², le plus ancien d’Afrique de l’Est, ont été dessinés par les colons britanniques dans les années 1940. La réserve résiste à la croissance fulgurante de la capitale et des infrastructures, usines, habitations plus ou moins sauvages qui l’accompagnent.