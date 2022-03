Danemark : De rares photos de la Nasa vendues pour plus de 155’000 euros

Une septantaine de clichés pris dans l’espace et, surtout, sur la Lune, lors de la première mission Apollo, en 1969, ont trouvé preneur au Danemark. Le plus cher est parti pour 12’000 francs.

Plus de 70 photographies originales de la Nasa, dont les premières prises sur la Lune en juillet 1969, ont été vendues mercredi aux enchères à Copenhague pour un total de plus de 155’000 euros (159’000 francs). «Nous avons vendu 73 des 74 photos, et le montant total s’est élevé à 1’155’050 couronnes» danoises, a indiqué la maison d’enchères Bruun Rasmussen.