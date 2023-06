Zayn Malik: De retour à la musique après deux ans d’absence

Cela faisait plusieurs mois que Zayn Malik apparaissait plus souvent dans les magazines people que dans les publications consacrées à la musique. Il faut dire qu’entre sa relation avec Gigi Hadid, qui a pris fin en 2021 et de laquelle est née une fille, et les rumeurs d’une liaison avec Selena Gomez, le Britannique de 30 ans avait donné du grain à moudre aux journalistes spécialisés dans la vie privée des stars.