Genève

De retour à la piscine, mais par créneau et inscrits à l’avance

Les bassins genevois ouvriront le 13 juin. Il faudra préalablement s’être enregistré sur un site. Les tarifs ont été revus à la baisse.

Les bassins intérieurs et extérieurs des piscines des Vernets et de Varembé ouvriront samedi. Afin d’assurer la sécurité sanitaire des baigneurs et éviter les croisements entre public, clubs et écoles, deux créneaux horaires ont été défini: le matin de 9h à 13h30 et l’après-midi, de 14h30 à 19h. Une pause d’une heure entre les deux servira à nettoyer l’ensemble des sites. Les deux piscines seront ouvertes tous les jours, sauf le lundi matin pour les Vernets et le mardi matin pour Varembé.