Kety Fusco au Montreux Jazz avec un nouvel album

Concert de Kety Fusco : De retour à Montreux avec un nouvel album

La harpiste suisse se produira au Memphis du Montreux Jazz Festival mardi 12 juillet 2022. Elle présentera des inédits.

«Pour cet album, je me suis demandée: «Qu’est-ce qu’une harpe en 2022?» Un instrument acoustique, un des plus anciens du monde qui est resté le même à travers les siècles. Mais que se passe-t-il si on casse une harpe en plusieurs morceaux pour en prendre son essence?» a écrit sur Instagram la musicienne, qui promet un voyage sonore pour montrer «une vision contemporaine de la harpe». Le voyage sera aussi visuel. Kety jouera avec deux harpes électroniques et sera accompagnée de grands effets lumineux. Qui a dit que la harpe, c’était désuet?