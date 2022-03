Musique : De retour, Hardwell annonce une tournée mondiale

Quatre ans après s’être retiré du circuit, le DJ néerlandais a annoncé son come-back avec une petite trentaine de dates.

«Je suis de retour. Et je vais vous montrer qui je suis réellement», a posté Hardwell, 34 ans, en ajoutant le hashtag Rebels Never Die, Les rebelles ne meurent jamais, en français. D’ailleurs, ce slogan pourrait bien être le nom d’un prochain album du Néerlandais. Les précommandes sont dans tous les cas d’ores et déjà ouvertes.