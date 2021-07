Suisses de l’étranger - De retour pour l’été, ils n’ont pas tous accès au certificat

Un Suisse de l’étranger qui rentre au pays pour l’été et qui voudrait obtenir un certificat Covid afin de se rendre en boîte ou dans des manifestations doit espérer que le pays où il réside est sur la même longueur d’onde que les autorités helvétiques en ce qui concerne le choix des vaccins. «Afin de recevoir un certificat valable en Suisse, le vaccin doit avoir été autorisé en Suisse et la vaccination doit être complète», explique sobrement l’OFSP.

Suisse-AstraZeneca: discorde

Une Suissesse qui vit en Jordanie en a fait l’expérience, comme le raconte SRF. Entièrement vaccinée là-bas, elle est rentrée récemment en Suisse et a reçu un refus lorsqu’elle a demandé le document. La raison: elle s’est fait inoculer de l’AstraZeneca. Or, le vaccin n’est pas autorisé par Swissmedic, qui n’en a pour l’heure validé que trois: Moderna et Pfizer (les deux seuls utilisés en Suisse) ainsi que Johnson & Johnson (que la Confédération n’a pas commandé).

Suisse-USA: concorde

La position suisse aura donc des conséquences aux allures arbitraires selon d’où l’on vient. Un Suisse qui vit aux États-Unis, par exemple, n’a aucun souci à se faire: le pays utilise exactement les trois mêmes vaccins que ceux que la Suisse a autorisés. Quelqu’un qui revient de Chine ou de Russie, par contre, aura plus de peine, ceux-ci utilisant plus fortement leurs propres vaccins, Sinovac et Spoutnik. Enfin, quelqu’un qui vient d’un pays qui utilise autant Moderna et Pfizer qu’AstraZeneca n’a plus qu’à espérer… que son pays lui injectera l’un des deux premiers.