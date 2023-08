De retour sur scène, Kanye West oublie les paroles de son titre

Cela faisait plus d’un an et demi et la sortie de «Donda 2» que Kanye – Ye – West n’était plus monté sur scène. C’est dire si son apparition durant le concert de Travis Scott à Rome le lundi 7 août 2023 était un événement. En annonçant l’arrivée de l’ex de Kim Kardashian, celui dont l’album «Utopia» est sorti le 28 juillet 2023 a dit: «Un seul être humain sur cette putain de planète a toujours été à mes côtés durant tout ce que j’ai traversé.»