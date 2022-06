Traitement de complaisance: De riches New-yorkaises se font injecter du botox dans la vessie

Avaler les 140 kilomètres qui séparent New York des Hamptons, ce n’est pas la mer à boire. Sauf en été, quand les embouteillages rallongent considérablement la durée du voyage entre la ville et Long Island où de nombreux nantis possèdent une résidence secondaire. Et quand on est coincé dans une voiture immobilisée sur la route, la question de la pause pipi devient cruciale surtout si le besoin est pressant.