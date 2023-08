Football: De sacrées piques pour Gerard à Madrid

Gerard Piqué et Shakira, de l’histoire ancienne.

Alors que la deuxième édition de la Kings League – une ligue hybride de football, qui se joue notamment à sept et qui regroupe des personnalités du football et d’internet – s’est achevée samedi avec le triomphe de la xBuyer Team devant El Barrio dans l’antre de l’Atlético de Madrid, Gerard Piqué avait organisé dans la foulée une soirée dans une boîte de nuit de la métropole castillane. Joueurs, présidents et autres membres des staffs avaient répondu favorablement à l’invitation du boss de cette toute nouvelle compétition, créée en novembre 2022.