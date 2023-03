Credit Suisse: De scandales à répétition au rachat par UBS

Enfant terrible de la banque suisse, Credit Suisse a été absorbé dimanche par son grand rival helvétique UBS pour seulement 3 milliards de francs suisses et avec la pressante insistance des autorités suisses et d’ailleurs.

Depuis deux ans, Credit Suisse, un des piliers de l’économie suisse, a été fragilisé par des scandales à répétition, des revers de gestion et une approche trop cavalière des principes prudentiels, au point de présenter un risque pour le système financier mondial.

Faillite de Greensill

En mars 2021, Credit Suisse annonce la suspension de quatre fonds, dans lesquels 10 milliards de dollars ont été investis, liés à Greensill, une société britannique qui s’appuie sur des montages financiers complexes, afin de prêter de l’argent aux entreprises pour payer leurs factures. Un assureur refuse de renouveler les contrats de Greensill. La banque ne peut plus calculer la valeur des fonds et amorce leur liquidation. Greensill fait faillite, faisant vaciller les entreprises qui en dépendent pour leur trésorerie.

Sa faillite se répercute aussi sur ses créanciers, dont le géant japonais SoftBank. Credit Suisse se lance dans une bataille pour récupérer les sommes investies dans ces fonds et rembourser les souscripteurs.

Fonds Archegos

Quatre semaines après, le fonds américain Archegos ne peut plus réinjecter d’argent pour couvrir ses investissements dans des produits dérivés, ce qui déclenche une vente massive d’actions à Wall Street. Plusieurs grandes banques sont touchées. Credit Suisse est la plus affectée , à hauteur de quelque 5 milliards de dollars.

Prêts au Mozambique

En octobre 2021, la banque est rattrapée par une affaire de corruption au Mozambique autour de prêts à des entreprises d’État. Les autorités américaines et britanniques lui infligent 475 millions de dollars de pénalités. Les crédits, accordés entre 2013 et 2016, auraient dû financer des projets de surveillance maritime, de pêche et de chantiers navals, mais ont été en partie détournés pour des pots-de-vin.